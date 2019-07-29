Происшествия

сегодня, 12:20

Пропавшая в Липецке женщина нашлась

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#поиск пропавших
Пропавшая в Липецке женщина нашлась
РОО ДНД "Патруль" сообщает, что ушедшая неделю назад из дома по улице Циолковского 61-летняя женщина нашлась

550
#поиск пропавших

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