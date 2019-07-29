Мужчине в баре сломали челюсть

Конфликт произошел в «Хмеле» в поселке Строитель.

Житель Елецкого района встречал Новый 2019 год не в кругу семьи, а в окружении медиков. За несколько часов до боя курантов мужчине сломали челюсть.



Ельчанин получил травмы в баре «Хмель» в поселке Строитель под Ельцом. Там днем 31 декабря произошла драка. Один из посетителей кинулся на потерпевшего и несколько раз ударил его кулаками по лицу. Итогом потасовки стал закрытый двусторонний перелом нижней челюсти. И возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.



Мировой судья СУ №1 Елецкого городского судебного района рассмотрела уголовное дело о драке. Суд закрыл уголовное дело за примирением сторон. Потерпевший отозвал претензии, так как его обидчик полностью загладил вред, причиненный преступлением, возместил моральный вред и материальный ущерб, извинился. Стороны конфликта заключили медиативное соглашение.