Происшествия

27 минут назад

Мужчине в баре сломали челюсть

2 744
#перелом #бар #драка
1
Мужчине в баре сломали челюсть

Конфликт произошел в «Хмеле» в поселке Строитель.

Житель Елецкого района встречал Новый 2019 год не в кругу семьи, а в окружении медиков. За несколько часов до боя курантов мужчине сломали челюсть.

Ельчанин получил травмы в баре «Хмель» в поселке Строитель под Ельцом. Там днем 31 декабря произошла драка. Один из посетителей кинулся на потерпевшего и несколько раз ударил его кулаками по лицу. Итогом потасовки стал закрытый двусторонний перелом нижней челюсти. И возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.112 УК РФ - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека.

Мировой судья СУ №1 Елецкого городского судебного района рассмотрела уголовное дело о драке. Суд закрыл уголовное дело за примирением сторон. Потерпевший отозвал претензии, так как его обидчик полностью загладил вред, причиненный преступлением, возместил моральный вред и материальный ущерб, извинился. Стороны конфликта заключили медиативное соглашение.
2 744
#перелом #бар #драка
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

сколько стоит сломать челюсть ?

10 минут назад
в СССР судили по факту преступления. потому откупиться за откат было нельзя. воры захватившие власть насадили в РФ свои воровские законы.
ответить

Россиянен

15 минут назад
дикий запад)
ответить

Еще в рубрике

Пропавшая в Липецке женщина нашлась
#поиск пропавших
Пропавшая в Липецке женщина нашлась

сегодня, 12:20

Происшествия
В Липецкой области задержан уроженец Узбекистана за попытку подкупа полицейского
#подкуп #взятка
1
В Липецкой области задержан уроженец Узбекистана за попытку подкупа полицейского

сегодня, 11:30

Происшествия
«ВАЗ» врезался в дерево в поселке ЛТЗ
#дтп
1
«ВАЗ» врезался в дерево в поселке ЛТЗ

сегодня, 11:28

Происшествия
Ельчанин кирпичом избил приятеля
#кирпич #драка
3
Ельчанин кирпичом избил приятеля

сегодня, 11:07

Происшествия
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон
#дтп
18
В Липецке автомобиль после заноса врезался в павильон

сегодня, 10:46

Происшествия
Двое детей пострадали в ДТП за прошедшие выходные
#дтп
1
Двое детей пострадали в ДТП за прошедшие выходные

сегодня, 10:10

Происшествия