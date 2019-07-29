Общество

18 минут назад

Все ветераны Липецкой области получат квартиры в этом году

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#жилье #ветераны
Все ветераны Липецкой области получат квартиры в этом году

За 11 лет новое жилье получили 2445 ветеранов войны

Все ветераны Великой Отечественной войны - жители Липецкой области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и состоящие в очереди, будут обеспечены жильем в этом году, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области. 

"Это стало возможным благодаря тому, что в июле региону дополнительно выделено 27,5 миллиона рублей из федерального бюджета на соответствующие цели. Кстати, размер единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам на приобретение или строительство жилого помещения  с 1 июля текущего года увеличился и составляет 1 275 768 рублей.          

В Липецкой области с начала текущего года 18 ветеранов Великой Отечественной войны уже улучшили свои условия проживания. Всего в регионе за годы действия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 № 714 за счет средств федерального бюджета 2445 ветеранов Великой Отечественной войны приобрели новое жильё на сумму свыше двух с половиной миллиардов рублей, отмечают в управлении.
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#жилье #ветераны

Комментарии (2)

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А что путин и здесь обманул?

1 минуту назад
Должны были ещё к 70 летию Победы получить. Или ждёте когда последние уйдут в мир иной?
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ВО КАК

8 минут назад
Я думал они уже все получили при Королеве.
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