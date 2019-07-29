Происшествия

55 минут назад

Ельчанин кирпичом избил приятеля

2 470
#кирпич #драка
Ельчанин кирпичом избил приятеля

Драка произошла в селе Черкассы.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района вынес приговор обвиняемому в жестоких побоях мужчине. Ранее, весной 2019 года, ельчанин уже был судим за аналогичное преступление и наказан 300 часами обязательных работ.

Ельчанин устроил новую драку днем 23 апреля. На улице Школьная в селе Черкассы Елецкого район он поссорился с приятелем. «Аргументом» в споре выступил кирпич, который пьяный подсудимый поднял с земли. Мужчина несколько раз ударил им по голове оппонента. Позже врачи диагностировали у потерпевшего рвано-ушибленные раны и множественные кровоподтеки, причинившие легкий вред здоровью человека;

Суд вынес обвинительный приговор. С учетом неотбытого наказания мужчину приговорили к четырем месяцам заключения в колонии-поселении.

Фото: http://www.dansketegl.dk
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#кирпич #драка

Комментарии (2)

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Олень

2 минуты назад
когда уже они там друг друга перебьют. конченый город
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Как раз

47 минут назад
На Новый год еще выхватит.
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