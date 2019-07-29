Ельчанин кирпичом избил приятеля

Драка произошла в селе Черкассы.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района вынес приговор обвиняемому в жестоких побоях мужчине. Ранее, весной 2019 года, ельчанин уже был судим за аналогичное преступление и наказан 300 часами обязательных работ.Ельчанин устроил новую драку днем 23 апреля. На улице Школьная в селе Черкассы Елецкого район он поссорился с приятелем. «Аргументом» в споре выступил кирпич, который пьяный подсудимый поднял с земли. Мужчина несколько раз ударил им по голове оппонента. Позже врачи диагностировали у потерпевшего рвано-ушибленные раны и множественные кровоподтеки, причинившие легкий вред здоровью человека;Суд вынес обвинительный приговор. С учетом неотбытого наказания мужчину приговорили к четырем месяцам заключения в колонии-поселении.