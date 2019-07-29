Квартира в Липецке окупится за 16 лет

Это — самый лучший показатель среди городов Центрального Черноземья.

Эксперты федерального портала недвижимости «Мир квартир» провели исследование окупаемости недвижимости в крупных городах России. Исходя из выводов авторов работы, самым доходным городом оказался Саратов – квартиры там дают 8,4% годовых, а окупаются всего за 12 лет. Это означает, что соотношение цены квартиры (2,5 млн рублей) и средней по городу арендной ставки (17 тысяч рублей в месяц) оказалось наилучшим.



Липецкие квартиры не настолько прибыльны в сравнении с городами России, но выгодны при сравнении с другими городами Центрального Черноземья. Так, квартира в Липецке стоит примерно 2,4 млн рублей. При средней стоимости аренды в 12,5 тысяч рублей в месяц она окупится за 16 лет. Доходность недвижимости составляет 6,1%. Это самый высокий показатель среди соседних городов. Так, период окупаемости квартиры в Белгороде составляет 20 лет (доходность 5%), в Воронеже — 17 лет (5,8%), в Курске — 20 лет (4,9%).



Меньше всего выгоды извлекут те инвесторы, которые купили квартиры для последующей сдачи в Якутске, резюмируют эксперты. Там они получат всего 3,8% годовых, а окупятся вложения только через 26 лет. 25 лет придется ждать инвесторам во Владивостоке, 24 года – в Чите, по 23 – в Ижевске и Иркутске.