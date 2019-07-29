Общество

35 минут назад

В Липецке нашли брошенные иномарки

3 755
#автохлам
В Липецке нашли брошенные иномарки

А также отечественные легковушки и «УАЗ».

Сотрудники управлений городскими округами Липецка провели очередные рейда по дворам в поисках автохлама. Специалистам удалось найти сразу несколько брошенных автомобилей.

У дома №16 на улице Звездная обнаружили «ВАЗ 2199», у дома №24 на улице Вермишева — брошенный «Опель», рядом с Космонавтов,43 - «Волгу». Гниющий «ВАЗ 2110» нашли у дома №10 на улице Космонавтов, «УАЗ» - у дома №33 по улице Космонавтов, брошенный «БМВ» - на Циолковского, 19, «ВАЗ 2104» - на Осканова,7.

Собственникам разукомплектованных машин отведено 30 календарных дней для выполнения требования об их добровольном перемещении или утилизации. В противном случае машины переместят на спецстоянку и по истечении 60 дней сдадут в металлом с доход городского бюджета.
3 755
#автохлам

Комментарии (3)

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Перри Мейсон

21 минуту назад
Лучше бы дороги строили)))
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Житель

29 минут назад
В районе д.4 по ул. Вермишева более 6 лет стоит безхозный микроавтобус Фольксваген, почти сгнил и никому нет дела.
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Горького, 17

31 минуту назад
Гниющая цельнометаллическая Газель с тамбовскими номерами.
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