В Липецке нашли брошенные иномарки

А также отечественные легковушки и «УАЗ».

Сотрудники управлений городскими округами Липецка провели очередные рейда по дворам в поисках автохлама. Специалистам удалось найти сразу несколько брошенных автомобилей.



У дома №16 на улице Звездная обнаружили «ВАЗ 2199», у дома №24 на улице Вермишева — брошенный «Опель», рядом с Космонавтов,43 - «Волгу». Гниющий «ВАЗ 2110» нашли у дома №10 на улице Космонавтов, «УАЗ» - у дома №33 по улице Космонавтов, брошенный «БМВ» - на Циолковского, 19, «ВАЗ 2104» - на Осканова,7.



Собственникам разукомплектованных машин отведено 30 календарных дней для выполнения требования об их добровольном перемещении или утилизации. В противном случае машины переместят на спецстоянку и по истечении 60 дней сдадут в металлом с доход городского бюджета.