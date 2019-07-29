Происшествия
8 минут назад
У елецкой пенсионерки украли петуха
Кражу совершил ранее судимый ельчанин
28 июля в поселке Солидарность сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан неработающий 33-летний местный житель, подозреваемый в открытом хищении петуха "Венгерской" породы, совершенном 24 июля у дома по ул.Школьной у 70-летней пенсионерки.
Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.
Фото: pro100ogorod.ru
Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.
Фото: pro100ogorod.ru
Вацок