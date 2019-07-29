Происшествия

8 минут назад

У елецкой пенсионерки украли петуха

1 71
#кража
У елецкой пенсионерки украли петуха

Кражу совершил ранее судимый ельчанин

28 июля в поселке Солидарность сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан неработающий 33-летний местный житель, подозреваемый в открытом хищении петуха "Венгерской" породы, совершенном 24 июля у дома по ул.Школьной у 70-летней пенсионерки.

Расследование проводит ОМВД России по Елецкому району.

Фото: pro100ogorod.ru


1 71
#кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вацок

1 минуту назад
Бабуля изи , я голодный таджик а твой радужный птиц охрэнэно в шаурмэ зашел/ да на хрэн тот птиц здался котор ейцэ нэ дает
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ограбили 72-летнего мужчину
#грабеж
В Липецке ограбили 72-летнего мужчину

5 минут назад

Происшествия
Упавший тополь обесточил магазин и дом в Липецке
#дерево #падение
Упавший тополь обесточил магазин и дом в Липецке

сегодня, 07:56

Происшествия
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП
#дтп #стриптиз
50
Из-за мужского стриптиза в Липецке произошло ДТП

вчера, 21:33

Происшествия
В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя
#дтп #погоня
27
В Липецке полиция ловила скрывшегося с места ДТП водителя

вчера, 15:43

Происшествия
В Липецке ночью горела бытовка и балкон
#пожар
В Липецке ночью горела бытовка и балкон

вчера, 12:59

Происшествия
Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника
#подозрительный предмет
7
Чемодан на входе в липецкий торговый центр вызвал подозрение у охранника

вчера, 12:52

Происшествия