В России
сегодня, 07:52
Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр
Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, предоставленном «Известиям».
Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
Эксперты считают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.
«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил замглавы НСФР Александр Наумов
Отмечается, что в реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
Эксперты считают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.
«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил замглавы НСФР Александр Наумов