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сегодня, 07:49

Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка

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Половина микрофинансовых организаций могут уйти с рынка
Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за из-за ужесточения требований Центробанка, говорится в подготовленном регулятором обзоре, с которым ознакомились «Известия». Следующий раунд усиления контроля за МФО способен сократить рынок вдвое.

Банк России снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.

На очереди — законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций.

Все эти меры вынудят уйти с рынка более половины игроков в течение нескольких лет, считают эксперты, пишут iz.ru

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