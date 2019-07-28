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Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель

27 1160
#автобусы
2
Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель

Водитель автобуса №306 позволил себе немного позаниматься гимнастикой во время движения

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В редакцию GOROD48 липчанка прислала видео. В комментарии к нему рассказала, что водитель автобуса маршрута №306 ехал, закинув ногу без носка на панель.

- Я ему высказала, что, во-первых, это некрасиво заставлять пассажиров смотреть на вашу грязную ногу, а во-вторых – небезопасно так рулить. Но ответил: «Как хочу, так и езжу». Пока я с ним вежливо спорила, мой ребенок снял видео. И это он просит меня написать на водителя жалобу

27 1160
#автобусы
2

Комментарии (27)

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Да вот

23 секунды назад
В Германии штрафуют водителей за обувь без задней пятки. Пора у нас вводить такой закон. Да и тест на идиота ввести. Принудительный.
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кумовской городок

6 минут назад
Проверить предприятие этого перевозчика, ..вы к нам из какой галактики , товарищ ? ..хау ! земляне приветствуют тебя
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Липецк !.

9 минут назад
Город П. И. Д. А. Р. А. С. О. В !.
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свиньи, да и только.и ты свинья.

14 минут назад
Водила 306 маршрутки,
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Ни че так

15 минут назад
По жигански гоняет
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ааы

15 минут назад
Автобусы №306 №325 и №345 это один и тот же перевозчик.
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777

23 минуты назад
эта автокалонна 1414 обсулживает безмерным количеством автобусов лишь 1 маршрут №346 хотя им принадлежат №321 №332 №353 которые они не обслуживают вообще под предлогом нет водителей то есть очень прибыльные в отсутствии №24а у них обслуживать водители есть а не прибыльные например №353 водителей нет 1 автобус ходит и то в часы пик.
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777

25 минут назад
По мне в Липецке даже перенасыщение автобусов их стало слишком много при этом качество сравнительно не улучшилось частные перевозки не едут на окраины города а как правила по центру собирают людей а муниципальные магистральные автобусы ходят петлями раз в час которые вообще не дождешься какая разница новый автобус или старый если его ждать 40 мин тот же №24 ежедневно очнеь долго стоит зато №324 слишком много проезжает каких-то слишком много а каких-то просто не дождаться было бы не плохо раз перевозчик так богат автобусами отдать ему в работу маршрут №24 что бы 50% рейсов выполнялось по схеме №324 и 50 % по схеме №24 то же самое и с другим маршрутом №346 буквально один за одним и всегда на хвосте держит муниципальные автобусы так как они соблюдают рассписание отдать уже тогда и №24а перевозчику №346-ого пусть он 50% рейсов выполняет по схеме №346 и 50% по схеме №24а почему так не сделать не поставить такие условия частником ведь у них и автобусы старье и эта автокалонна 1414 обсулживат
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Лентач Липецк

27 минут назад
Это Россия, расслабьтесь Новости и происшествия https://vk.com/lentach48 А ещё у нас розыгрыш
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Проверить предприятие этого перевозчика

27 минут назад
Водитель в шлепанцах работает?На этом автопредприятии вообще водителей проверяют,как они работают?Да,Липецк шокирует!
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