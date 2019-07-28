Липчан удивил водитель автобуса, закинувший грязную ногу на панель

Водитель автобуса №306 позволил себе немного позаниматься гимнастикой во время движения

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 липчанка прислала видео. В комментарии к нему рассказала, что водитель автобуса маршрута №306 ехал, закинув ногу без носка на панель.



- Я ему высказала, что, во-первых, это некрасиво заставлять пассажиров смотреть на вашу грязную ногу, а во-вторых – небезопасно так рулить. Но ответил: «Как хочу, так и езжу». Пока я с ним вежливо спорила, мой ребенок снял видео. И это он просит меня написать на водителя жалобу



