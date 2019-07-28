В России

12 минут назад

В Петербурге состоялся главный военно-морской парад

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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. 

На парад приехал президент России Владимир Путин, который заявил, что ВМФ уже в числе первых использует новейшую технику, разрабатывает перспективные решения, обеспечивает безопасность страны и ее национальных интересов и способен «дать достойный отпор любому агрессору». В торжественном строю прошли 43 корабля и катера

Также он рассказал, что до конца года состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Также на празднование Дня ВМФ приехал командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Он помимо посещения парада планирует обсудить с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества.

Источник: metagazeta.ru
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