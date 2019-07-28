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В Петербурге состоялся главный военно-морской парад
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля, состоялся парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Также он рассказал, что до конца года состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Также на празднование Дня ВМФ приехал командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Он помимо посещения парада планирует обсудить с российскими коллегами вопросы развития военно-морского сотрудничества.
Источник: metagazeta.ru