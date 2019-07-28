сегодня, 15:10
«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить»
Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях, которая жалеет, что детей-инвалидов не умертвляют в детском доме
«Вела на форуме "Матери России" мастер-класс для детей с ограниченными возможностями... Ко мне пришли с очень даже обычными возможностями и даже не скажешь, что дети больные. Правда по некоторым было очень заметно, но они все же были хоть немного работоспособные...
Глядя на совсем больных, я понимала, что гуманизма и любви у врачей совершенно НЕТ... В руках садистов медицина несет только вред.
Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей.
Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны.
Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными.
О том, что будет дальше и потом не думает никто. Все живут этим дебильным девизом: неважно что будет завтра, важно, что будет сейчас... живи одним днем...».
Собрав мнения о себе пользователей, Оксана М. «родила» еще один пост, в котором уже сорвалась на мат в адрес критикующих ее.
Айвар
Григорьев
Ну собственно,
Наталья
Адольф
Яськов
артамон
Страна варваров
1
Вот и ответ