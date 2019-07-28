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«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить»

13 1056
#соцсети #высказывания #чайдлфри
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«Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить»

Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях, которая жалеет, что детей-инвалидов не умертвляют в детском доме

Из-за закона, охраняющего детей и их персональные данные, мы не даем прямую ссылку на пост некоей Оксаны М., скульптора и жительницы Липецка, как она указывает на своей страничке в «ВКонтакте». Но ее пост расходится сейчас по многим пабликам соцсети и собирает негативные комментарии.

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«Вела на форуме "Матери России" мастер-класс для детей с ограниченными возможностями... Ко мне пришли с очень даже обычными возможностями и даже не скажешь, что дети больные. Правда по некоторым было очень заметно, но они все же были хоть немного работоспособные...

Глядя на совсем больных, я понимала, что гуманизма и любви у врачей совершенно НЕТ... В руках садистов медицина несет только вред. 

Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей. 

Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны. 

Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными. 

О том, что будет дальше и потом не думает никто. Все живут этим дебильным девизом: неважно что будет завтра, важно, что будет сейчас... живи одним днем...».

Собрав мнения о себе пользователей, Оксана М. «родила» еще один пост, в котором уже сорвалась на мат в адрес критикующих ее. 

13 1056
#соцсети #высказывания #чайдлфри
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Комментарии (13)

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Айвар

1 минуту назад
Женщина рот должна открывать, когда ей разрешат
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Григорьев

5 минут назад
Артурчик нашёл свою нишу. И остальные найдут.
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Ну собственно,

5 минут назад
Вполне себе здравые суждения, да . Что уж греха таить. Большинство думает так же, только корежат из себя "добреньких".
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Наталья

12 минут назад
Зачем вы пишите эту ерунду,кто что сказал. И зачем этой дуре давали вести мастер класс с детьми. У нее нет видно совсем педобразования иначе она так не говорила. А если посмотреть на её скульптуры,то точно можно определить - она сама дура набитая.
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Адольф

17 минут назад
Гут Оксанчик, гут
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Яськов

29 минут назад
Все верно сказано.
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артамон

34 минуты назад
все прально сказала, молодец
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Страна варваров

38 минут назад
Сечас здаровые никому не нужны ! А больные темболие .
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1

40 минут назад
Фашизмом попахивает? Не?
ответить

Вот и ответ

42 минуты назад
На вопрос "Какие они липчане?"Я думаю все понятно.
ответить
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