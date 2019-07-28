Пользователей Сети возмутили высказывания липецкой художницы о детях, которая жалеет, что детей-инвалидов не умертвляют в детском доме

Из-за закона, охраняющего детей и их персональные данные, мы не даем прямую ссылку на пост некоей Оксаны М., скульптора и жительницы Липецка, как она указывает на своей страничке в «ВКонтакте». Но ее пост расходится сейчас по многим пабликам соцсети и собирает негативные комментарии.«Вела на форуме "Матери России" мастер-класс для детей с ограниченными возможностями... Ко мне пришли с очень даже обычными возможностями и даже не скажешь, что дети больные. Правда по некоторым было очень заметно, но они все же были хоть немного работоспособные...Глядя на совсем больных, я понимала, что гуманизма и любви у врачей совершенно НЕТ... В руках садистов медицина несет только вред.Что будут делать эти недееспособные дети после смерти родителей неясно. Какие мучения они переживают всю свою в действительности бессмысленную жизнь тоже сложно описать. Какая то непонятная жизнь становится у самих родителей.Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или дцп или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны.Не нужно КАЗАТЬСЯ добренькими, просто следует быть разумными.О том, что будет дальше и потом не думает никто. Все живут этим дебильным девизом: неважно что будет завтра, важно, что будет сейчас... живи одним днем...».Собрав мнения о себе пользователей, Оксана М. «родила» еще один пост, в котором уже сорвалась на мат в адрес критикующих ее.