Липчане принимают участие в «Битве за Кавказ-2019»

Поисковики из отряда «Заря» и их коллеги из разных регионов страны подняли обломки Ил-2 на Кубани, установили фамилию летчика и его судьбу

В эти дни члены поискового отряда «Заря» из Липецка принимают участие в IV Межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ». На мероприятие прибыли 90 поисковиков, представляющие 19 отрядов Кубани, Липецкой и Тамбовской областей, Башкортостана, города-героя Севастополь, республики Абхазия.



Поисковики выдвинулись на работы в район кровопролитных боев по прорыву «Голубой линии» на правом и левом берегах реки Курка (Славянский и Темрюкский район).



Перед началом работ поисковиками был открыт памятный знак бойцам 9-й армии, 276-й, 351 стрелковых дивизий, 41-й стрелковой дивизии НКВД, прорывавшими линию обороны противника. Памятник был изготовлен кубанским поисковиком Дмитрием Кольцовым.



За 2 дня поиска обнаружены останки пятерых безымянных советских солдат, многочисленные артефакты Великой Отечественной войны.



В станице Варениковская Крымского района, на территории фруктового сада поисковики, в том числе липчане, подняли из земли обломки самолета Ил-2, совершившего вынужденную посадку. По сохранившимся на деталях номерам им удалось установить пилота. Сержант Крылов при посадке подбитого самолета выжил, но спустя неделю погиб на другом самолете.



Экспедиция продлится до 31 июля, поисковые работы пройдут на территории трех районов Кубани.



