Происшествия

6 минут назад

В Липецке ночью горела бытовка и балкон

34
#пожар
В Липецке ночью горела бытовка и балкон

Оба пожара обошлись без пострадавших. 

Сегодня ночью пожарные выезжали на два возгорания в Липецке. 

В одном случае на улице Римского-Корсакова загорелась бытовка в одном из цехов. Комната выгорела полностью. 

В доме № 25 в 15 микрорайоне открытым пламенем горел балкон. Вовремя приехавшие пожарные не дали распространиться огню на другие квартиры. 

В обоих случаях обошлось без пострадавших.
34
#пожар

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