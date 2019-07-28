В Липецке ночью горела бытовка и балкон

Оба пожара обошлись без пострадавших.

Сегодня ночью пожарные выезжали на два возгорания в Липецке.



В одном случае на улице Римского-Корсакова загорелась бытовка в одном из цехов. Комната выгорела полностью.



В доме № 25 в 15 микрорайоне открытым пламенем горел балкон. Вовремя приехавшие пожарные не дали распространиться огню на другие квартиры.



В обоих случаях обошлось без пострадавших.

