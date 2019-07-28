Происшествия
6 минут назад
В Липецке ночью горела бытовка и балкон
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Оба пожара обошлись без пострадавших.
Сегодня ночью пожарные выезжали на два возгорания в Липецке.
В одном случае на улице Римского-Корсакова загорелась бытовка в одном из цехов. Комната выгорела полностью.
В доме № 25 в 15 микрорайоне открытым пламенем горел балкон. Вовремя приехавшие пожарные не дали распространиться огню на другие квартиры.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
В одном случае на улице Римского-Корсакова загорелась бытовка в одном из цехов. Комната выгорела полностью.
В доме № 25 в 15 микрорайоне открытым пламенем горел балкон. Вовремя приехавшие пожарные не дали распространиться огню на другие квартиры.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
34