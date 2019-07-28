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51 минуту назад

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

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В Ливии в результате удара сил правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сбит самолет Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.

Согласно данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76.

По информации avia.pro, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air. В то же время в ЖЖ пользователя diana_mihailova утверждается, что уничтожены самолеты, принадлежавшие киевской грузовой авиакомпании Europa Air. Именно с этим связано то, что Государственная авиационная служба Украины приказом от 26 июля внезапно приостановила действие сертификата эксплуатанта данного перевозчика. Согласно госреестру воздушных судов, в парке Europa Air имеются пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска.

При этом мелитопольский портал РИА Мелитополь сообщает, что в Ливии погиб пилот-уроженец этого города.

 Официального подтверждения данной информации нет.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Источник: ria.ru

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