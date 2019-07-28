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КНДР отпустила российское рыболовецкое судно
КНДР отпустила российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое более 10 дней находилось в порту Вонсан. Об этом 28 июля сообщило российское посольство в северокорейской республике в своем Twitter-аккаунте.
«Сянхайлинь-8» задержали за нарушение государственных границ КНДР в ночь на 17 июля. Военные на ходу высадились на российское судно и начали отключать средства связи, а затем доставили его в порт. На борту судна в момент задержания находились 17 человек, в том числе 15 россиян.
Источник: iz.ru