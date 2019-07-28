сегодня, 07:31
Мусульмане в Москве отбили единоверца у ОМОНа
В Москве несколько сотен мусульман окружили автобус ОМОНа и требовали выпустить человека, которого силовики увели внутрь прямо во время пятничной молитвы. В результате после осады автобуса ОМОНу пришлось выпустить задержанного.
В соответствии с правилами проведения пятничной молитвы мы совершили ее не отвлекаясь и не останавливаясь, пока имам не закончил. Естественно, никто из верующих не стал и не смог препятствовать сотруднику МВД в его издевательстве над верующим.
Как только они вошли в автобус, двери закрылись и я совершавший молитву прямо перед дверьми услышал оскорбительную речь сотрудников ОМОНа и удары такой силы, что автобус трясся", - рассказал один из участников инцидента в описании к более полному видео.
Источник: www.rosbalt.ru