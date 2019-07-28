В России

сегодня, 07:29

Московские митингующие укрылись от ОМОНа в православной церкви

211

Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.


«Мы приняли этих ребят и девушек, как приняли бы и других, потому что обязанность православного храма принимать любого человека, который так или иначе приходит в храм, неважно, приходит ли в главную дверь или перелезает через забор, мы принимаем всегда всех, стараемся во всяком случае», — рассказал он.

По словам иеромонаха, протестующие оказались в окружении ОМОНа, и чтобы не быть задержанными, они стали перепрыгивать через забор храма. «В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи, и видимо ОМОН их окружил. Не могу сказать сколько народа, но больше ста точно, может быть двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло», — пояснил он.

Источник: rbc.ru

211

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными
Эксперты назвали уровень разрыва между богатыми и бедными

55 минут назад

В России
Мусульмане в Москве отбили единоверца у ОМОНа
Мусульмане в Москве отбили единоверца у ОМОНа

сегодня, 07:31

В России
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

сегодня, 07:27

В России
Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России
Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России

сегодня, 07:22

В России
Сантехник нашел мумию в коммуналке
Сантехник нашел мумию в коммуналке

вчера, 17:53

В России
Директора лагеря «Холдоми» арестовали
Директора лагеря «Холдоми» арестовали

вчера, 17:46

В России