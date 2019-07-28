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Московские митингующие укрылись от ОМОНа в православной церкви
Иеромонах Иоанн объяснил РБК решение священнослужителей Храма Космы и Дамиана в Столешниковом переулке рядом с Тверской улицей в Москве пустить к себе участников несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в городскую думу и помочь им укрыться от полиции.
По словам иеромонаха, протестующие оказались в окружении ОМОНа, и чтобы не быть задержанными, они стали перепрыгивать через забор храма. «В какой-то момент ОМОН закрыл решетку нашего храма, поэтому люди не могли войти, а также и выйти из храма. А чуть позже, во дворе, который за нашим храмом, оказалось огромное количество молодежи, и видимо ОМОН их окружил. Не могу сказать сколько народа, но больше ста точно, может быть двести человек, в основном молодежь. Так как достаточно опасно перепрыгивать через этот забор, он высокий, мы стали помогать людям, чтобы ничего с ними не произошло», — пояснил он.
Источник: rbc.ru