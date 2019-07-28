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Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

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Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", - заявили в ведомстве.

После завершения несанкционированной акции в районе Трубной площади были задержаны более 40 человек, cреди них - публицист Виктор Шендерович, журналист "Новой газеты" Илья Азар.

Как ранее отмечал председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, на акции около мэрии Москвы были необоснованные задержания.


В центре Москвы в субботу прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Днем столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников акции.

Еще до начала акции Тверскую улицу оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, они растянулись по всей ее длине. Рестораны, кафе и магазины на Тверской были закрыты по техническим причинам.

Участники стали подходить к зданию мэрии раньше запланированного времени. Полиция вытеснила их к Брюсову переулку, где начались первые задержания. По оценке наблюдателя правозащитной организации Amnesty International, c которым побеседовал корреспондент агентства, до начала акции - с 12:00 до 14:00 - были задержаны не менее 30 человек.

Позднее большая группа участников акции попыталась пройти к мэрии от станции "Тверская". У выхода из метро произошла стычка с полицией и Росгвардией, в ходе которой в толпе распылили перцовый баллончик. Как впоследствии заявили "Интерфаксу" в Росгвардии, в этом инциденте пострадали двое сотрудников ведомства.

Затем группа протестующих прорвалась на проезжую часть Тверской и дошла до мэрии. Там людей снова оттеснили в переулки, где также проводились массовые задержания.

После митингующие отошли на Большую Дмитровку и попытались ее перекрыть, эта попытка была пресечена.

Столкновения также произошли в Столешниковом переулке. Там в полицейских кидали бутылки с водой и хлопушки.

Позднее участники акции несколько часов ходили по Бульварному кольцу, задержаний в это время не было.

После, около 20.00, они собрались на Трубной площади. Новую несанкционированную акцию пресекли полицейские. Там были задержаны многие участники акции, в том числе организаторы, для которых это стало вторым задержанием за день.

Источник: www.interfax.ru

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