сегодня, 07:27
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
После завершения несанкционированной акции в районе Трубной площади были задержаны более 40 человек, cреди них - публицист Виктор Шендерович, журналист "Новой газеты" Илья Азар.
Как ранее отмечал председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, на акции около мэрии Москвы были необоснованные задержания.
В центре Москвы в субботу прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Днем столичная полиция насчитала около 3,5 тысячи участников акции.
Еще до начала акции Тверскую улицу оцепили сотрудники полиции и Росгвардии, они растянулись по всей ее длине. Рестораны, кафе и магазины на Тверской были закрыты по техническим причинам.
Участники стали подходить к зданию мэрии раньше запланированного времени. Полиция вытеснила их к Брюсову переулку, где начались первые задержания. По оценке наблюдателя правозащитной организации Amnesty International, c которым побеседовал корреспондент агентства, до начала акции - с 12:00 до 14:00 - были задержаны не менее 30 человек.
Позднее большая группа участников акции попыталась пройти к мэрии от станции "Тверская". У выхода из метро произошла стычка с полицией и Росгвардией, в ходе которой в толпе распылили перцовый баллончик. Как впоследствии заявили "Интерфаксу" в Росгвардии, в этом инциденте пострадали двое сотрудников ведомства.
Затем группа протестующих прорвалась на проезжую часть Тверской и дошла до мэрии. Там людей снова оттеснили в переулки, где также проводились массовые задержания.
После митингующие отошли на Большую Дмитровку и попытались ее перекрыть, эта попытка была пресечена.
Столкновения также произошли в Столешниковом переулке. Там в полицейских кидали бутылки с водой и хлопушки.
Позднее участники акции несколько часов ходили по Бульварному кольцу, задержаний в это время не было.
После, около 20.00, они собрались на Трубной площади. Новую несанкционированную акцию пресекли полицейские. Там были задержаны многие участники акции, в том числе организаторы, для которых это стало вторым задержанием за день.
Источник: www.interfax.ru