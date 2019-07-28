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Дмитрию Тарасову арестовали все счета и запретили выезд за пределы России

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Бывший полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу об уплате алиментов своей бывшей супруге, об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.

"Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, – написал Жорин в Twitter. – К основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора. Что дальше?".

Разбирательства с выплатой Тарасовым алиментов на содержание ребенка от первого брака длятся уже около года. Ранее сообщалось, что 32-летний спортсмен должен выплатить бывшей супруге порядка 7,5 миллиона рублей.

Напомним, последним клубом Дмитрия был "Локомотив", в составе которого он принял участие в 188 играх во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. Летом 2019 года столичный клуб отказался продлить контракт с футболистом, сообщает www.vesti.ru

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