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В странах Прибалтики продолжается героизация пособников нацистов
27 июля в Синимяэ на северо-востоке Эстонии при участии военных и депутатов парламента прошла церемония чествования легионеров 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС.
27 июля в Эстонии состоялся ежегодный сбор в память об эстонских эсэсовцах, погибших 75 лет назад в боях с Красной армией. Мероприятие прошло на высотах близ населённого пункта Синимяэ, где в июле 1944 года шли ожесточённые бои.
Со стороны гитлеровцев участие в боях принимали эстонские легионеры 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС.
Как сообщает Sputnik Эстония, в церемонии чествования пособников нацистов принял участие как минимум один депутат парламента — Руубен Каалеп. Он возглавляет молодёжную организацию Консервативной народной партии (EKRE), входящей в правительственную коалицию. В апреле 2019 года эта ультранационалистическая партия, всегда поддерживавшая мероприятия в Синимяэ, вошла в состав кабмина.
Также на церемонии были замечены люди в форме эстонских вооружённых сил и добровольческого военного формирования «Кайтселийт», подчиняющегося Министерству обороны Эстонии. Молитву об упокоении духа погибших прочитал капеллан эстонской армии. Вместе с военными и политиками память эстонских легионеров почтили люди с символикой дивизии СС «Мёртвая голова» и эсэсовским девизом на футболках Meine Ehre heißt Treue! («Моя честь зовётся верность!»).
24 июля 2019 года исполнилось 75 лет с начала Нарвской операции Красной армии. Взяв Нарву, советские войска вышли к немецкой линии укреплений «Танненберг». Часть защитных сооружений располагалась на Синимяэских высотах, где бои продолжались до августа 1944-го.
В официальной эстонской историографии это событие считается самым кровопролитным в истории страны — только эстонцев здесь погибло более 2 тыс. Потери Красной армии составили десятки тысяч человек. Поражение немецко-фашистских войск на рубеже «Танненберг» открыло путь к наступлению на Таллин и освобождению всей территории Эстонии от гитлеровцев.
Однако после распада СССР независимая республика произвела переоценку тех событий. Так, на обелиске в память о погибших в тех битвах красноармейцах в Нарве была установлена табличка на трёх языках: эстонском, русском и английском, где утверждается, что «высеченный на памятнике текст проникнут советской идеологией, согласно которой Советская армия освободила Эстонию в 1944 году».
«В действительности же советская оккупация пришла на смену немецкой», — гласит текст таблички.
В 1999 году на высотах появился мемориал, посвящённый всем погибшим, в том числе и гитлеровцам. В 2007 году близ Синимяэ был установлен памятный камень в честь 20-й дивизии ваффен-СС.
Как заявил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич, «25 и 26 июля мы празднуем освобождение Нарвы и Ивангорода, а эстонские власти отмечают, как эстонские фашисты вместе с немцами на достаточно длительный срок задержали продвижение войск Красной армии на холмах Синимяэ».
«Напрямую реабилитировать фашизм Таллин сегодня не может — ещё не та международная обстановка. Любимая тема эстонской пропаганды на протяжении 30 лет — сообщения о том, что эстонцы, сражавшиеся в 20-й дивизии СС, якобы были защитниками своей родины от «красных оккупантов», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей заявил в комментарии RT, что мероприятия в Синимяэ обычно носят «печально-трагический характер».
«Этот сбор объединяет не столько самих ветеранов-эсэсовцев, которых осталось мало, сколько тех, кто испытывает к ним симпатии, пытается получить политические и медийные дивиденды, а также всячески стремится продемонстрировать антисоветские убеждения, перекладывая это на современный лад в антироссийском ключе», — считает эксперт.
Источник: russian.rt.com