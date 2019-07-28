Происшествия

сегодня, 07:10

Пропавший неделю назад мужчина нашелся

1 449
#поиск пропавших
Пропавший неделю назад мужчина нашелся

Мужчина жив

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", пропавший 21 июля мужчина нашелся. Он жив.
1 449
#поиск пропавших

Комментарии (1)

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Клава Кока

13 минут назад
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