Общество

36 минут назад

Моряки-липчане празднуют День ВМФ

3 293
#День ВМФ
1
Моряки-липчане празднуют День ВМФ

На площади Петра моряки возложили цветы к памятнику основателю российского флота

Около сотни человек в бескозырках и тельняшках, в черных беретах морпехов, с андреевскими флагами, флагами ВМФ СССР, стягами своих кораблей, собрались на площади Петра.

День ВМФ начался с возложения цветов к памятнику основателю флота России Петру Великому. 

На митинге были зачитаны поздравительные телеграммы министра обороны Шойгу и экипажа подлодки "Липецк". 

Затем моряки разошлись праздновать свой главный день в году каждый по своим интересам. Купаний в фонтанах замечено не было. Многие признались, что спешат домой к телевизору, чтобы посмотреть военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

3 293
#День ВМФ
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ихтиандр

16 минут назад
а с флагом - это не иначе как сам Путин ?
ответить

ха-ха-ха

23 минуты назад
Мореманы с праздником, пересчитайте друг дружку перед сном. МЧС всегда спешит на помощь
ответить

Мореманы с праздником

34 минуты назад
А гнилые укропы пущай голодают
ответить

Еще в рубрике

Наглое нарушение ПДД попало на видео
#ПДД #правила #нарушения
80
Наглое нарушение ПДД попало на видео

вчера, 12:02

Общество
Прокуратура возбудила первое дело по фактам массовой гибели пчел
#пчелы
31
Прокуратура возбудила первое дело по фактам массовой гибели пчел

вчера, 11:23

Общество
Липецкая вечЁрка: откровения дочери жертвы, оценка кандидатов и хромой мужчина
#вечёрка
2
Липецкая вечЁрка: откровения дочери жертвы, оценка кандидатов и хромой мужчина

26.07.2019 20:19

Общество
Новый мост в Лебедяни облегчит работу врачей «скорых» и пожарных
#благоустройство #Игорь Артамонов
Новый мост в Лебедяни облегчит работу врачей «скорых» и пожарных

26.07.2019 15:32

Общество
Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России
#общественные пространства
61
Благоустройство общественных пространств Липецкой области признано лучшей практикой России

26.07.2019 14:19

Общество
Улица Зегеля приобретет единый архитектурный облик
Улица Зегеля приобретет единый архитектурный облик

26.07.2019 13:00

Общество