Моряки-липчане празднуют День ВМФ

На площади Петра моряки возложили цветы к памятнику основателю российского флота

Около сотни человек в бескозырках и тельняшках, в черных беретах морпехов, с андреевскими флагами, флагами ВМФ СССР, стягами своих кораблей, собрались на площади Петра.



День ВМФ начался с возложения цветов к памятнику основателю флота России Петру Великому.



На митинге были зачитаны поздравительные телеграммы министра обороны Шойгу и экипажа подлодки "Липецк".



Затем моряки разошлись праздновать свой главный день в году каждый по своим интересам. Купаний в фонтанах замечено не было. Многие признались, что спешат домой к телевизору, чтобы посмотреть военно-морской парад в Санкт-Петербурге.



