Происшествия

45 минут назад

В Липецке ищут пропавшую женщину

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#поиск
В Липецке ищут пропавшую женщину

Липчанка ушла из дома неделю назад

РОО ДНД "Патруль" распространил ориентировку по поиску 61-летней Ольги Алексеевны Никитиной, проживающей на улице Циолковского, ушедшей неделю назад из дома.

Женщина имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Всех, кто знает о местонахождении женщины - контакты в листовке.
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Комментарии (1)

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Гость

24 минуты назад
В городе нету дома по улице Циолковского с номером 64
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