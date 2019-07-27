В Липецке ищут пропавшую женщину

Липчанка ушла из дома неделю назад

РОО ДНД "Патруль" распространил ориентировку по поиску 61-летней Ольги Алексеевны Никитиной, проживающей на улице Циолковского, ушедшей неделю назад из дома.



Женщина имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Всех, кто знает о местонахождении женщины - контакты в листовке.

