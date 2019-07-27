В России

56 минут назад

Сантехник нашел мумию в коммуналке

90
Сантехник нашел мумию в коммуналке

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Труп женщины, который превратился в мумию, обнаружил сантехник в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, передает News.ru.

По словам соседей покойной, они не замечали ничего странного, несмотря на то, что женщина уже давно не выходила из комнаты. Запаха разлагающегося трупа также не было.

Рабочий попал в коммуналку на Кадетской улице. В одной из 10 комнат он и обнаружил старушку в спортивной кофте. Женщина лежала на кровати, а ее руки были под подушкой.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На теле никаких повреждений нет, причина смерти женщины пока не известна.
90

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Директора лагеря «Холдоми» арестовали
Директора лагеря «Холдоми» арестовали

сегодня, 17:46

В России
Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку
Таксист изнасиловал и ограбил пассажирку

сегодня, 17:39

В России
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих скорую
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих скорую

сегодня, 17:33

В России
В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»
В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»

сегодня, 17:28

В России
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

сегодня, 17:22

В России
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

сегодня, 17:16

В России