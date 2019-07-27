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56 минут назад
Сантехник нашел мумию в коммуналке
Инцидент произошел в Санкт-Петербурге
Труп женщины, который превратился в мумию, обнаружил сантехник в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, передает News.ru.
По словам соседей покойной, они не замечали ничего странного, несмотря на то, что женщина уже давно не выходила из комнаты. Запаха разлагающегося трупа также не было.
Рабочий попал в коммуналку на Кадетской улице. В одной из 10 комнат он и обнаружил старушку в спортивной кофте. Женщина лежала на кровати, а ее руки были под подушкой.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На теле никаких повреждений нет, причина смерти женщины пока не известна.
По словам соседей покойной, они не замечали ничего странного, несмотря на то, что женщина уже давно не выходила из комнаты. Запаха разлагающегося трупа также не было.
Рабочий попал в коммуналку на Кадетской улице. В одной из 10 комнат он и обнаружил старушку в спортивной кофте. Женщина лежала на кровати, а ее руки были под подушкой.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На теле никаких повреждений нет, причина смерти женщины пока не известна.