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Директора лагеря «Холдоми» арестовали
Директор лагеря «Холдоми», где при пожаре погибли четыре школьнка, арестовал на два месяца
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под арест директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, владельца горнолыжного комплекса "Холдоми" Виталия Бурлакова, а также сотрудника краевого управления МЧС Эдуарда Новгородцева. Они стали фигурантами уголовного дела после пожара в лагере, в результате которого погибли четверо детей, сообщает ТАСС.
Ранее в палаточном лагере произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка, ещё четверо детей и пять взрослых получили различные травмы. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за вещей, упавших на обогреватели, установленные внутри палаток. В регионе объявлен трёхдневный траур.
По предварительной информации СК, в июле проводились учения, в ходе которых Новгородцев заметил нарушения противопожарных норм при размещении детей в палатках, однако не предпринял действий по их исправлению. Бурлаков и Кузнецов, в свою очередь, также не сделали ничего для обеспечения противопожарной безопасности, отмечают следователи.
«В палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», — сказали в правительстве края. Кроме того, сами палатки были расположены слишком близко одна к другой - подчеркнули в руководстве региона.
Ранее в палаточном лагере произошёл пожар, в результате которого погибли четыре ребёнка, ещё четверо детей и пять взрослых получили различные травмы. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за вещей, упавших на обогреватели, установленные внутри палаток. В регионе объявлен трёхдневный траур.
По предварительной информации СК, в июле проводились учения, в ходе которых Новгородцев заметил нарушения противопожарных норм при размещении детей в палатках, однако не предпринял действий по их исправлению. Бурлаков и Кузнецов, в свою очередь, также не сделали ничего для обеспечения противопожарной безопасности, отмечают следователи.
«В палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, со слов детей, они сушили вещи. Полотенце или платье упало на «ветерок». По информации пожарных, палатки сгорели молниеносно», — сказали в правительстве края. Кроме того, сами палатки были расположены слишком близко одна к другой - подчеркнули в руководстве региона.