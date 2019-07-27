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сегодня, 17:33
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих скорую
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, которые не пропускают машины скорой помощи и других экстренных служб, когда те едут с включенной мигалкой и сиреной. До этого закон был утвержден Советом Федерации, передает News.ru.
В документе подчёркнуто, что правила распространяются на автомобили с включёнными мигалками и сиренами.
Теперь штраф за отказ пропустить скорую увеличился с 500 рублей до пяти тысяч. При этом лишить прав за подобное нарушение могут на срок от трёх месяцев до года.
Сенаторы также внесли в Уголовный кодекс норму, которая допускает получение реального тюремного срока в случае, если действия автомобилиста, не пропустившего скорую, нанесли тяжкий вред пациенту. За это предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.
В случае смерти пациента автомобилисту, отказавшемуся дать дорогу скорой помощи, грозит четыре года тюрьмы.
В документе подчёркнуто, что правила распространяются на автомобили с включёнными мигалками и сиренами.
Теперь штраф за отказ пропустить скорую увеличился с 500 рублей до пяти тысяч. При этом лишить прав за подобное нарушение могут на срок от трёх месяцев до года.
Сенаторы также внесли в Уголовный кодекс норму, которая допускает получение реального тюремного срока в случае, если действия автомобилиста, не пропустившего скорую, нанесли тяжкий вред пациенту. За это предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы.
В случае смерти пациента автомобилисту, отказавшемуся дать дорогу скорой помощи, грозит четыре года тюрьмы.