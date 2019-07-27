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В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»

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В Кронштадте создали сквер памяти о крейсере «Варяг»

Сквер создан в знак дружбы с городом-партнером Инчхон Республики Корея

В субботу, 27 июля – накануне дня ВМФ – в Кронштадте представили публике сквер, созданный в память о крейсере «Варяг» и в знак дружбы с южнокорейским портом Инчхон. Последний, напомним, является городом-партнёром Кронштадта, а также местом, где крейсер «Варяг» принял последний бой против японского флота, с чего и началась война 1904-1905 годов.

В мероприятии участвовали вице-губернатор Петербурга Олег Марков, генеральный консул Республики Корея в Петербурге Квон Дон Сок и другие официальные лица, сообщает Topdialog.

Восемь лет назад в Инчхоне в память о легендарной битве открыли площадь Санкт-Петербурга. Она примыкает к акватории, где был затоплен «Варяг».

Сквер в Кронштадте расположен в створе улицы Зосимова и Цитадельского шоссе и примыкает к акватории Большого кронштадтского рейда, откуда в 1901 году крейсер ушел в поход.
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