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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

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В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

СК выясняет обстоятельства смерти трех девочек

Проверку по факту гибели трех девочек в Каспийском море начали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на руководителя пресс-службы управления СК РФ по региону Расул Темирбеков.

По данным ведомства, дети 12, 13 и 14 лет плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела обнаружили родственники и местные жители, которые участвовали в поисках.

На место происшествия были направлены семь спасателей и одна единица техника.



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