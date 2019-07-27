В России
сегодня, 17:22
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
СК выясняет обстоятельства смерти трех девочек
Проверку по факту гибели трех девочек в Каспийском море начали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на руководителя пресс-службы управления СК РФ по региону Расул Темирбеков.
По данным ведомства, дети 12, 13 и 14 лет плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела обнаружили родственники и местные жители, которые участвовали в поисках.
На место происшествия были направлены семь спасателей и одна единица техника.
По данным ведомства, дети 12, 13 и 14 лет плавали в море на надувном матрасе и пропали. Около полудня их тела обнаружили родственники и местные жители, которые участвовали в поисках.
На место происшествия были направлены семь спасателей и одна единица техника.