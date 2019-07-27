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В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

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В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В пунктах временного размещения находятся 444 человека

В Амурской области эвакуируют жителей нескольких районов. По данным МЧС, от паводка пострадали почти 600 домов в 16 населённых пунктах. 25 июля в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. Спасатели и сотрудники Росгвардии вывезли около 1 тыс. человек, треть из которых — дети.

В пунктах временного размещения находятся 444 человека — остальных у себя приняли родственники, сообщает RT.

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.



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