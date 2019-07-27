Происшествия

52 минуты назад

Тонущего спортсмена вытащили липецкие спасатели из воды

1 491
#спасение утопающих
Тонущего спортсмена вытащили липецкие спасатели из воды

У пловца свело ногу

27 июля в 11.58 во время всероссийских соревнований по плаванию на открытой воде, проходящих на реке Воронеж спасатели Управления спасли молодого человека.

Мужчина, проплывая дистанцию соревнования попросил помощи, у него свело ногу. Оперативно действовавшие спасатели Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области вытащили молодого человека из воды и доставили на берег, сообщили в государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.
1 491
#спасение утопающих

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Редька петька

9 минут назад
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