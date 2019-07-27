Наглое нарушение ПДД попало на видео

Ни красный сигнал сфетофора, ни «зебра» не указ для нарушителя.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео нарушения правил дорожного движения, которое сам назвал вопиющем.

За записи видеорегистратора видно, как в районе автобусной остановки «10-й микрорайон» автомобиль «Ниссан» сначала останавливается на красный сигнал светофора, а затем вновь начинает движение, так и не дождавшись зеленого.

Мало того, он разворачивается влево и пересекает встречную полосу прямо по «зебре», по которой в тот момент могли идти люди.

Автор видео сообщает, что оно было снято 25 июля в 17.12 и напоминает, что в городе с такими горе-водителями нельзя терять бдительность ни пешеходам, ни другом участникам автомобильного движения.