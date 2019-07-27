Общество

38 минут назад

Наглое нарушение ПДД попало на видео

5 416
#ПДД #правила #нарушения
1
Наглое нарушение ПДД попало на видео

Ни красный сигнал сфетофора, ни «зебра» не указ для нарушителя.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео нарушения правил дорожного движения, которое сам назвал вопиющем.

За записи видеорегистратора видно, как в районе автобусной остановки «10-й микрорайон» автомобиль «Ниссан» сначала останавливается на красный сигнал светофора, а затем вновь начинает движение, так и не дождавшись зеленого.

Мало того, он разворачивается влево и пересекает встречную полосу прямо по «зебре», по которой в тот момент могли идти люди.

Автор видео сообщает, что оно было снято 25 июля в 17.12 и напоминает, что в городе с такими горе-водителями нельзя терять бдительность ни пешеходам, ни другом участникам автомобильного движения.

5 416
#ПДД #правила #нарушения
1

Комментарии (5)

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Глупый

3 минуты назад
Поворотники включил,никому помех не создал, аварийную ситуацию не создал, какие проблемы? Как там сказано? "Кто живет без греха, пусть бросит в него камень!"
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!

19 минут назад
Действовал согласно обстановке, а "Павлик Морозов", мог-бы и спасибо сказать, за то, что проехал светофор без задержки...
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алкан с 15-го

20 минут назад
Это же Джеймс Бонд,он спешит на задание.....
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Алкан с пятнадцатого

21 минуту назад
Атсадить его накуй!
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Блондинка на Лексусе

30 минут назад
Пятачок отдать - вообще пофиг, если ты опаздываешь
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