Ельчанин в пятый раз в карьере поднялся на пьедестал почета чемпионата России по легкой атлетике

Павел Шалин в Чебоксарах допрыгнул до «серебра».

Еще одну «серебряную» медаль завоевали спортсмены Липецкой области в юбилейном 100-м чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

Во второй день турнира отличился елецкий прыгун в длину Павел Шалин.

Долгое время 32-летний спортсмен занимал 6-е место со скоромным результатом 7,59, но затем собрался и показал свой лучший прыжок в текущем году – на 7,88. Этого хватило, чтобы занять 2-е место, причем обладателя «бронзы» Дениса Богданова из Волгограда наш земляк опередил всего на один сантиметр.

Единственным участником, который покорил 8-метровый рубеж оказался Артем Примак (Краснодарский край/Хабаровский край) – 8.01, который и стал чемпионом России.

В биографии Шалина ранее была победа в чемпионате России в 2016 году, когда он прыгнул на 8.05. Кроме того он уже завоевывал «серебро» в 2012, 2014 и 2018 годах, а в 2013 году получил «бронзу».

Напомним, что ранее в Чебоксарах счет нашим медалям открыла Елена Коробкина, занявшая 2-е место в беге на 5 000 метров. Воспитанница липецкой СДЮШОР №5 Екатерина Строкова завоевала «золото» в метении диска, но она выступает не за родной регион, а за Нижегородскую области.

Молодая и перспективная Валерия Кучина в метании копья у женщин заняла 13-е место, в лучшей попытке послав снаряд на 45,08 метров. Победила здесь Мария Рыбникова (Сафонова) из Воронежа - 58,30.



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