В России
7 минут назад
В районе очистных обнаружили фрагменты человеческого тела
Страшная находка выпала на долю экскаваторщика из Набережных Челнов.
Экскаваторщик во время разгрузки песка в районе очистных сооружений на улице Шлюзовой в Набережных Челнах нашел человеческие останки. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила семь фрагментов, в том числе позвоночный столб и элементы бедренной кости.
Следователи республики Татарстан в недоумении: им придется выяснить, из какого региона кости попали в город. Сложность в том, что песок завезли в Челны из пяти разных месторождений, сообщает издание «Первая Казань».В городе сейчас активно проходят земляные и строительные работы, в связи с чем завозится и используется много песка, грунта.
Причину смерти, по словам следователей, установить будет непросто: человек мог утонуть, либо его тайно захоронили в песке. Идентификация личности зависит от того, сколько лет кости пролежали в песке. При длительном пребывании в недрах могут возникнуть серьезные трудности с опознанием человека. Останки отправили на экспертизу, которая займет несколько месяцев, сообщает «Татар-Информ».
Следователи республики Татарстан в недоумении: им придется выяснить, из какого региона кости попали в город. Сложность в том, что песок завезли в Челны из пяти разных месторождений, сообщает издание «Первая Казань».В городе сейчас активно проходят земляные и строительные работы, в связи с чем завозится и используется много песка, грунта.
Причину смерти, по словам следователей, установить будет непросто: человек мог утонуть, либо его тайно захоронили в песке. Идентификация личности зависит от того, сколько лет кости пролежали в песке. При длительном пребывании в недрах могут возникнуть серьезные трудности с опознанием человека. Останки отправили на экспертизу, которая займет несколько месяцев, сообщает «Татар-Информ».