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14 минут назад
Школьница внезапно умерла на руках у подруги
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Девочки гуляли во дворе.
Следователи разбираются в обстоятельствах внезапной гибели 16-летней жительницы Камышина. Девочка умерла 25 июля в подъезде многоэтажки, пишет издание «Волгоград Онлайн». 16-летняя девочка почувствовала себя плохо, ей вызвали скорую, но медики ничем не смогли помочь.
Известно, что девочка отправилась на прогулку с подругой. На улице она почувствовала недомогание. Когда девочки зашли в подъезд, школьница потеряла сознание. Местные жители срочно вызвали девочке скорую, но врачи оказались бессильны. Следов насилия на трупе не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина смерти девочки. Идет проверка.
Школьница при жизни не считалась неблагополучным подростком и на специализированном учете не состояла.
Известно, что девочка отправилась на прогулку с подругой. На улице она почувствовала недомогание. Когда девочки зашли в подъезд, школьница потеряла сознание. Местные жители срочно вызвали девочке скорую, но врачи оказались бессильны. Следов насилия на трупе не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина смерти девочки. Идет проверка.
Школьница при жизни не считалась неблагополучным подростком и на специализированном учете не состояла.
77