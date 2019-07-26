В России

20 минут назад

Тело пропавшей туристки нашли в реке

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#сплав
Тело пропавшей туристки нашли в реке

Байдарочница пропала по время сплава.

Вчера днем тело в ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело 30-летней женщины. Труп нашли ниже по течению реки Чепца около села Полом Кезского района

Группа туристов из 8 жителей Ижевска сплавлялась по северным рекам Удмуртии, напоминает «Иж-Лайф». Днем 21 июля байдарка, в которой находилась женщина и ее 33-летний муж, перевернулась при прохождении порога через плотину бывшей ГЭС в районе села Полом. Мужчину спасли другие туристы, он госпитализирован, женщину нашли только сейчас. Группа отправилась на сплав самостоятельно, арендовав оборудование, не уведомив о маршруте МЧС.

В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опросы представителей туристического клуба, предоставивших оборудование для сплава, иных лиц, связанных с его организацией.
82
#сплав

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