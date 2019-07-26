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26 минут назад

Соратник Навального хочет стать мэром Новосибирска

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#Навальный #выборы #мэр
Соратник Навального хочет стать мэром Новосибирска

Кандидата зарегистрировали.

Сегодня избирательная комиссия Новосибирска выдала удостоверение кандидата координатору штаба Навального Сергею Бойко, пишет издание «Ваш город». Проверка подписных листов самовыдвиженца и оппозиционера Сергея Бойко показала — всего 5,5% подписей можно считать фальшивыми. Это в два раза ниже допустимого порога. Избирком допустил кандидата к выборам. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Избирательная комиссия больше не принимает документы от потенциальных кандидатов и завершила процесс регистрации.

После выдачи документа Сергей Бойко выложил в Сеть фотографию кандидатского удостоверения и поблагодарил всех, кто его поддержал. Поблагодарив за доверие, кандидат в мэры добавил, что впереди полтора месяца на то, чтобы «убедить 150 тысяч сомневающихся».

Как пишет издание «Тайга. Инфо», Сергей Бойко родился в 1983 году в Приморском крае, а в Новосибирске остался жить после окончания университета. Сейчас является индивидуальным предпринимателем и учредителем Фонда защиты прав граждан.
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#Навальный #выборы #мэр

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