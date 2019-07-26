В России
26 минут назад
Соратник Навального хочет стать мэром Новосибирска
Кандидата зарегистрировали.
Сегодня избирательная комиссия Новосибирска выдала удостоверение кандидата координатору штаба Навального Сергею Бойко, пишет издание «Ваш город». Проверка подписных листов самовыдвиженца и оппозиционера Сергея Бойко показала — всего 5,5% подписей можно считать фальшивыми. Это в два раза ниже допустимого порога. Избирком допустил кандидата к выборам. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Избирательная комиссия больше не принимает документы от потенциальных кандидатов и завершила процесс регистрации.
После выдачи документа Сергей Бойко выложил в Сеть фотографию кандидатского удостоверения и поблагодарил всех, кто его поддержал. Поблагодарив за доверие, кандидат в мэры добавил, что впереди полтора месяца на то, чтобы «убедить 150 тысяч сомневающихся».
Как пишет издание «Тайга. Инфо», Сергей Бойко родился в 1983 году в Приморском крае, а в Новосибирске остался жить после окончания университета. Сейчас является индивидуальным предпринимателем и учредителем Фонда защиты прав граждан.
После выдачи документа Сергей Бойко выложил в Сеть фотографию кандидатского удостоверения и поблагодарил всех, кто его поддержал. Поблагодарив за доверие, кандидат в мэры добавил, что впереди полтора месяца на то, чтобы «убедить 150 тысяч сомневающихся».
Как пишет издание «Тайга. Инфо», Сергей Бойко родился в 1983 году в Приморском крае, а в Новосибирске остался жить после окончания университета. Сейчас является индивидуальным предпринимателем и учредителем Фонда защиты прав граждан.