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33 минуты назад

Лукашенко не продаст дружбу с Россией

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#Лукашенко
Лукашенко не продаст дружбу с Россией

По словам главы Беларуси — ни за какие деньги.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, пишет РИА Новости.

- Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией, — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске. - Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо.

17 июля во время поездки в Россию Лукашенко вместе с Путиным посетил Валаамский монастырь в Карелии. Вместе с белорусским лидером был его сын, Николай. В Кремле 17 июля назвали днем «неформального общения» Путина и Лукашенко, напоминает РБК.
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#Лукашенко

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