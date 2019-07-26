В мире
47 минут назад
Кличко впал в ступор и был осмеян
118
Политик "завис" на названии института.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к выступлению мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "Институт судебных экспертиз", пишет РИА Новости. Конфуз произошел в эфире программы «Ваша свобода» на украинском ТВ. Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся. "Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ", — сказал градоначальник, после чего впал в ступор. В итоге произнести название вуза киевский мэр смог лишь при помощи своего собеседника-журналиста.
Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал видео с мэром Киева Виталием Кличко. «Он же боксер, его очень сильно били по голове. Он не способен к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», — сказал эксперт в эфире НСН в пятницу, 26 июля.
Кличко уже не в первый раз попадает в конфуз. Одним из наиболее известным «перлов» Кличко стала фраза «а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все – мало кто может это делать». Этот ляп быстро разошелся по социальным сетям, став популярным мемом. В январе 2019 года в сети появилось видео, на котором киевский мэр отчаянно пытается выговорить слово «дигитализация». Инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, напоминает "Газета". В 2014 году Виталий Кличко обратился к киевлянам, попросив горожан «с особым, составляющей, обратиться к проблеме теплосбережения, подготовке к земле». Мэр оговорился, имея в виду зиму.
Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал видео с мэром Киева Виталием Кличко. «Он же боксер, его очень сильно били по голове. Он не способен к самообразованию. На мэра он не учился, поэтому он ничего не знает», — сказал эксперт в эфире НСН в пятницу, 26 июля.
Кличко уже не в первый раз попадает в конфуз. Одним из наиболее известным «перлов» Кличко стала фраза «а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все – мало кто может это делать». Этот ляп быстро разошелся по социальным сетям, став популярным мемом. В январе 2019 года в сети появилось видео, на котором киевский мэр отчаянно пытается выговорить слово «дигитализация». Инцидент произошел на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, напоминает "Газета". В 2014 году Виталий Кличко обратился к киевлянам, попросив горожан «с особым, составляющей, обратиться к проблеме теплосбережения, подготовке к земле». Мэр оговорился, имея в виду зиму.
118