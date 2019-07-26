В России
52 минуты назад
Все автомобили марки Lada подорожают
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Среднее увеличение цены составит 1%.
АвтоВАЗ намерен с 1 августа повысить цены на все автомобили марки Lada. В среднем машины должны подорожать на 1% (5000–7000 рублей). Об этом со ссылкой на менеджеров нескольких дилерских компаний Волжского автозавода пишут «Ведомости». Стоит напомнить, что последний раз «АвтоВАЗ» увеличивал рекомендованные розничные цены в июле этого года.
Согласно обновленному прайс-листу, который получили дилеры, за седан Granta продавцы станут просить не менее 449 000 рублей (рост на 1,1%), базовая комплектация Vesta станет стоить от 606 900 руб. (+1,2%), хэтчбек Xray - 614 900 руб. (+0,8%). Флагман модельного ряда - седан Vesta Sport - подорожает на 0,7%, до 1 021 900 рублей.
По итогам первого полугодия 2019 года продажи автомобилей Lada выросли на 3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года. Всего с января по июнь реализовано 174 186 машин, приводит данные издание "quto.ru".
Согласно обновленному прайс-листу, который получили дилеры, за седан Granta продавцы станут просить не менее 449 000 рублей (рост на 1,1%), базовая комплектация Vesta станет стоить от 606 900 руб. (+1,2%), хэтчбек Xray - 614 900 руб. (+0,8%). Флагман модельного ряда - седан Vesta Sport - подорожает на 0,7%, до 1 021 900 рублей.
По итогам первого полугодия 2019 года продажи автомобилей Lada выросли на 3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года. Всего с января по июнь реализовано 174 186 машин, приводит данные издание "quto.ru".
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