В России

52 минуты назад

Все автомобили марки Lada подорожают

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#концерн #автомобиль #цена
Все автомобили марки Lada подорожают

Среднее увеличение цены составит 1%.

АвтоВАЗ намерен с 1 августа повысить цены на все автомобили марки Lada. В среднем машины должны подорожать на 1% (5000–7000 рублей). Об этом со ссылкой на менеджеров нескольких дилерских компаний Волжского автозавода пишут «Ведомости». Стоит напомнить, что последний раз «АвтоВАЗ» увеличивал рекомендованные розничные цены в июле этого года.

Согласно обновленному прайс-листу, который получили дилеры, за седан Granta продавцы станут просить не менее 449 000 рублей (рост на 1,1%), базовая комплектация Vesta станет стоить от 606 900 руб. (+1,2%), хэтчбек Xray - 614 900 руб. (+0,8%). Флагман модельного ряда - седан Vesta Sport - подорожает на 0,7%, до 1 021 900 рублей.

По итогам первого полугодия 2019 года продажи автомобилей Lada выросли на 3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года. Всего с января по июнь реализовано 174 186 машин, приводит данные издание "quto.ru".

150
#концерн #автомобиль #цена

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