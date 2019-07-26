В России
54 минуты назад
Убийца расправился с женой на детской площадке
Преступник пытался скрыться в лесополосе.
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита 25-летняя женщина. Убийцей, как предполагают следователи, стал ее гражданский муж - на глазах у ребенка он нанес матери около 20 ножевых ранений. Для его поимки был объявлен план "Перехват" - через несколько часов его задержала полиция, пишет «Газета». Задержанный - мужчина 1981 года рождения.
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском, сообщает РИА Новости. Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Ребенок был доставлен в больницу в шоковом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой. Автомобиль убийцы найден в подмосковном Ногинске, в лесополосе, а через несколько часов задержали и самого убийцу. На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском, сообщает РИА Новости. Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Ребенок был доставлен в больницу в шоковом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой. Автомобиль убийцы найден в подмосковном Ногинске, в лесополосе, а через несколько часов задержали и самого убийцу. На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".