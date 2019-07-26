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54 минуты назад

Убийца расправился с женой на детской площадке

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#убийство #детская площадка
Убийца расправился с женой на детской площадке

Преступник пытался скрыться в лесополосе.

В подмосковном Раменском на детской площадке была убита 25-летняя женщина. Убийцей, как предполагают следователи, стал ее гражданский муж - на глазах у ребенка он нанес матери около 20 ножевых ранений. Для его поимки был объявлен план "Перехват" - через несколько часов его задержала полиция, пишет «Газета». Задержанный - мужчина 1981 года рождения.





МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском, сообщает РИА Новости. Преступление произошло в четверг — мужчина подошел к женщине, которая гуляла с ребенком на детской площадке, несколько раз ударил ее ножом и скрылся. Ребенок был доставлен в больницу в шоковом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый — бывший сожитель убитой. Автомобиль убийцы найден в подмосковном Ногинске, в лесополосе, а через несколько часов задержали и самого убийцу. На кадрах видно, как мужчина лежит на земле, на него надевают наручники, а затем уносят в полицейскую "газель".
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#убийство #детская площадка

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