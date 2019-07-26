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сегодня, 14:22
Названы небезопасные для здоровья российских детей страны
В список вошли страны, где родители часто обращались за медпомощью в 2017 и 2018 годах
Дети российских туристов чаще всего болеют во время отдыха в Болгарии, также в первую тройку вошли Турция и Испания, сообщила компания "АльфаСтрахование", подсчитавшая, где родители чаще всего обращались за медпомощью в путешествиях в 2017 и 2018 годах.
"На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 годах на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет", - говорится в сообщении страховщика. Об этом пишет РИА Новости.
Турция и Испания следуют с большим отрывом. Из Турции поступало каждое десятое обращение за медпомощью для ребенка (10,08% всех обращений) - болели в основном малыши до трех лет. В Испани (9,73%) одинаково часто к медикам обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех-семи лет.
На четвертом месте Кипр (6,06%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), который в прошлом рейтинге находился на третьем месте. Основная доля обращений в этой стране пришлась на малышей до трех лет. В десятку также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений.
"На первом месте в рейтинге, как и ранее, находится Болгария, в 2017-2018 годах на нее приходилась практически треть (29,55%) всех обращений, причем больше всего в этой стране страдали от недомоганий застрахованные в возрасте от восьми до 17 лет", - говорится в сообщении страховщика. Об этом пишет РИА Новости.
Турция и Испания следуют с большим отрывом. Из Турции поступало каждое десятое обращение за медпомощью для ребенка (10,08% всех обращений) - болели в основном малыши до трех лет. В Испани (9,73%) одинаково часто к медикам обращались родители малышей до трех лет и детей в возрасте четырех-семи лет.
На четвертом месте Кипр (6,06%), где с неприятностями сталкивались в основном дошкольники от четырех до семи лет. Замыкает топ-5 Таиланд (5,73%), который в прошлом рейтинге находился на третьем месте. Основная доля обращений в этой стране пришлась на малышей до трех лет. В десятку также вошли Греция (5,3%), Черногория (3,22%), ОАЭ (2,68%), Италия (2,42%) и Германия (1,99%). На Россию пришлось 2,38% обращений.