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Задержан бывший глава правительства

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#кредит
Задержан бывший глава правительства

Его подельник работает в министерстве экономики Астраханской области.

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас в министерстве финансов Астраханской области идут обыски. Утром там задержали Шведова.

Экс-главе правительства Астраханской области вменяют злоупотребления на 212 млн рублей. По данным следствия, Расул Султанов и Виталий Шведов без необходимости привлекли в бюджет Астраханской области коммерческие банковские кредиты в размере около 6 млрд рублей по ставке от 7% до 8,5%. При этом, как считают следователи, даже при возникновении реальной необходимости чиновники могли привлечь бюджетный кредит по ставке 0,1%. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 212 млн рублей. Кроме того, следователи полагают, что действия преступников привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года, пишет ТАСС. 10 июня этого года он написал заявление об увольнении. Шведов с 2006 года занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, с 2010 года был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.
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#кредит

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