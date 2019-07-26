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Россия и Украина заключат сделку по газу

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#газ
Россия и Украина заключат сделку по газу

Но — краткосрочную.

Москва хочет заключить с Киевом краткосрочную сделку о транзите газа в Европу, когда истекает текущая десятилетняя сделка, чтобы выиграть время для завершения трубопроводов, которые обойдут Украину, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника. Текущее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря, напоминает сетевое издание «ДП». Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.

"Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно [для России], - заявил один из источников. - Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба "потока" (газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" - прим. ТАСС)".

Источник из Евросоюза и два других российских источника, знакомых с мнением «Газпрома», подтвердили позицию Москвы. «Газпром» и Минэнерго России отказались от комментариев, пишет «Лента.ру».

Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения - сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Об этом напоминает РИА Новости.
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#газ

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