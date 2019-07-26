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Центробанк снизил ключевую ставку

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#ключевая ставка
Центробанк снизил ключевую ставку

Теперь расчет идет от 7,25%.

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,25%. Такое снижение предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg. Регулятор снизил ключевую ставку второй раз с начала лета, напоминают "Ведомости".

На июньском заседании ЦБ также снизил ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а его председатель Эльвира Набиуллина допустила еще два снижения до конца года, пишет РБК. В начале июля она заявила, что очередное смягчение возможно уже на следующем заседании, причем как на 25 б.п., так и сразу на 50 б.п. Однако директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин позднее в интервью Bloomberg отметил, что для снижения на 50 б.п. нужны очень веские аргументы.

В качестве предпосылок к смягчению денежно-кредитной политики они называли экономическую активность, которая все еще остается слабой, быстрые темпы замедления инфляции и замедлившийся рост розничного кредитования, перечисляет "Лента.ру".

Среди угроз, которые могут ускорить инфляцию, ЦБ в сообщении о ключевой ставке второй раз подряд назвал Фонд национального благосостояния (ФНБ). Использование ликвидной части ФНБ сверх порогового уровня в 7% ВВП может оказать «повышательное давление на инфляцию», предупредил регулятор. Однако такой эффект, если и возможен, то не раньше следующего года.
180
#ключевая ставка

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