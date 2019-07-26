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52 минуты назад
Более 3,5 тысяч иркутских детей отправят на отдых после наводнения
На это регион выделил 115 млн рублей
Из бюджета Иркутской области выделено 115,5 млн рублей на отдых детей из семей, пострадавших от паводка. В лагеря и санатории бесплатно отправится 3681 ребенок, сообщает РЕН ТВ.
В общей сложности от наводнения пострадал 5791 школьник. Более 1300 детей родители отказались отправлять в оздоровительные учреждения. Семь с лишним сотен школьников на время уехали к родственникам. Почти две тысячи учащихся школ уже направлены на отдых, 1686 человек планировалось отправить 25 июля. Все сроки заезда-выезда школьников в лагеря и санатории рассчитывались исходя из пожеланий родителей и возможностей самих оздоровительных учреждений. Создан также и резерв мест, в случае, если родители пострадавших детей передумают и захотят отправить своих детей в санатории.
Иркутских школьников примут учреждения родного региона, а также Московской, Тульской, Кемеровской, Тверской, Воронежской, Новосибирской и Самарской областей, Хакасии, Тывы, Бурятии, Крыма, Кубани, Ставрополья, Приморья и даже Монголии. В дороге детям предоставят бесплатное питание.
В общей сложности от наводнения пострадал 5791 школьник. Более 1300 детей родители отказались отправлять в оздоровительные учреждения. Семь с лишним сотен школьников на время уехали к родственникам. Почти две тысячи учащихся школ уже направлены на отдых, 1686 человек планировалось отправить 25 июля. Все сроки заезда-выезда школьников в лагеря и санатории рассчитывались исходя из пожеланий родителей и возможностей самих оздоровительных учреждений. Создан также и резерв мест, в случае, если родители пострадавших детей передумают и захотят отправить своих детей в санатории.
Иркутских школьников примут учреждения родного региона, а также Московской, Тульской, Кемеровской, Тверской, Воронежской, Новосибирской и Самарской областей, Хакасии, Тывы, Бурятии, Крыма, Кубани, Ставрополья, Приморья и даже Монголии. В дороге детям предоставят бесплатное питание.