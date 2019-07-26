В мире

57 минут назад

Шестилетняя блогерша купила дом за 8 млн долларов

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Шестилетняя блогерша купила дом за 8 млн долларов

В Сеуле шестилетняя блогерша Boram, купила пятиэтажку в самом модном районе города

В Южной Корее шестилетняя блогер под псевдонимом Boram купила здание в пять этажей, расположенное в Гангаме – престижном районе Сеула. Сумма сделки составила 9,5 миллиарда вон (свыше 8 млн долларов), пишет МИР24 со ссылкой на газету The Korea Times.

Девочка ведет два видеоблога на YouTube: Boram Tube Vlog (17,5 миллиона подписчиков) и Boram Tube ToyReview (13,6 миллиона подписчиков). На одном из них появляются влоги, на другом — обзоры игрушек. Примерный ежемесячный доход блогерши составляет 3,7 миллиарда вон (более трех миллионов долларов, около 190 миллионов рублей).


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