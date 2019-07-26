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Россиянка попросила Путина спасти ее от итальянского мужа-тирана
Супруг фактически держит ее и детей в заложниках и угрожает расправой
Россиянка Екатерина Малышева записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти её от итальянского супруга-тирана. По словам женщины, от жестокости мужа страдает не только она, но и двое их общих детей — маленькие дочь и сын. Об этом пишет Life.
По словам женщины, в 2011 году она вышла замуж за итальянца и переехала на его родину — в провинцию Калабрию. У пары родилась дочь, а еще спустя два года — сын. Как утверждает Екатерина, после рождения второго ребенка поведение супруга резко изменилось: он стал раздражительным, начал поднимать руку на нее и детей, угрожать расправой.
Мужчина запрещал садиться на диван, детям — играть, включать отопление не разрешал. Это несмотря на то, что ребята постоянно болели, а в квартире было +10…+15 градусов. Тиран закрывал двери, отбирал телефоны, компьютер, приносил минимум еды и чистой воды. И это при том, что у сына с рождения одна почка и ему нужно обильное питье. Мужчина напоминал россиянке, что она в Италии иностранка, поэтому не давал ей обратиться за помощью и угрожал.
Женщина решилась на развод, но ситуация не меняется — муж контролирует каждый их шаг.
"С 11 июня у нас развод в стадии сепарации, это когда один из супругов должен покинуть дом. Муж съехал в квартиру над нами, но он безработный и целыми днями следит, выкрал наши документы, мою одежду, прослушивает телефонные разговоры, всегда знает, где я нахожусь, забрал ключи от квартиры, компьютер", — рассказала россиянка
По словам женщины, рукоприкладство со стороны супруга и угрозы убийством продолжаются: «И муж мне также угрожает: попробуй заявить на меня в полицию, в Италии такие законы, я год-два просижу в тюрьме, выйду и убью вас».
Екатерина отметила, что обращалась в генконсульство РФ и к уполномоченному при президенте России по правам ребенка, однако ее письма оставили без внимания.
По словам женщины, в 2011 году она вышла замуж за итальянца и переехала на его родину — в провинцию Калабрию. У пары родилась дочь, а еще спустя два года — сын. Как утверждает Екатерина, после рождения второго ребенка поведение супруга резко изменилось: он стал раздражительным, начал поднимать руку на нее и детей, угрожать расправой.
Мужчина запрещал садиться на диван, детям — играть, включать отопление не разрешал. Это несмотря на то, что ребята постоянно болели, а в квартире было +10…+15 градусов. Тиран закрывал двери, отбирал телефоны, компьютер, приносил минимум еды и чистой воды. И это при том, что у сына с рождения одна почка и ему нужно обильное питье. Мужчина напоминал россиянке, что она в Италии иностранка, поэтому не давал ей обратиться за помощью и угрожал.
Женщина решилась на развод, но ситуация не меняется — муж контролирует каждый их шаг.
"С 11 июня у нас развод в стадии сепарации, это когда один из супругов должен покинуть дом. Муж съехал в квартиру над нами, но он безработный и целыми днями следит, выкрал наши документы, мою одежду, прослушивает телефонные разговоры, всегда знает, где я нахожусь, забрал ключи от квартиры, компьютер", — рассказала россиянка
По словам женщины, рукоприкладство со стороны супруга и угрозы убийством продолжаются: «И муж мне также угрожает: попробуй заявить на меня в полицию, в Италии такие законы, я год-два просижу в тюрьме, выйду и убью вас».
Екатерина отметила, что обращалась в генконсульство РФ и к уполномоченному при президенте России по правам ребенка, однако ее письма оставили без внимания.