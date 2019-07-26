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Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

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Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

Экипаж из десяти человек прилетел в Москву из Кишинёва

Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой. Об этом сообщили в компании-судовладельце «Фос Шиппинг менеджмент», передает RT. Экипаж из десяти человек прилетел в Москву из Кишинёва.

Ранее СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался Neyma и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

По словам капитана танкера Ильи Дребязки, обыски и изъятие документов сотрудники СБУ не согласовывали с диппредставителями России. А старший механик судна Сергей Карпов рассказал, что правоохранителей интересовала информация о предыдущем названии судна. Сами моряки Nika Spirit узнали о нём только на территории самой Украины, сообщил Карпов.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж. Капитан судна позднее рассказал, что обыск на борту был проведен с нарушением правил, а сами моряки никаких правил не нарушали.

В СБУ после обыска заявили, что не нашли оснований для задержания моряков. В МИД России сообщили, что моряки пересекли границу с Молдавией, чтобы вылететь из Кишинева на родину.
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