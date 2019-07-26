Начальник аэроклуба продавал контрактникам липовые справки о прыжках с парашютом

Липчанин наладил взаимовыгодное сотрудничество с военными из Тамбовской области. Офицеры пошли под суд за мошенничество.

Мировой судья СУ № 16 Советского района Липецка вынесла приговор начальнику профессионального образовательного учреждение «Липецкий аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Руководителя аэроклуба ДОСААФ поймали на коммерческом подкупе. Дело в мировом суде Липецка рассматривали при участии военного прокурора.



Следствие установило, что липчанин в октябре-декабре 2017 года поставил на поток оформление липовых справок о прыжках с парашютом. Их у него за 2 000 — 4 000 рублей покупали контрактники из военной части, расположенной в Тамбовской области. Всего удалось установить 20 эпизодов коммерческого подкупа. Справки о прыжках с парашютом нужны были военным для того, чтобы получать повышенное жалование. За прыжки с парашютом контрактникам полагается 50% надбавка от оклада, а также - льготное исчисление выслуги лет. Поддельные справки выявили при их проверке в военной части. Администрация части запросила подтверждение прыжков в липецком аэроклубе, на что бухгалтерия ответила, что в указанный в справках период никто с парашютом не прыгал. Всех контрактников, купивших справки о прыжках в липецком аэроклубе, привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.



Суд приговорил начальника аэроклуба к штрафу в 100 000 рублей. Помимо этого, мужчине на полтора года запретили работать на государственной службе и в органах местного самоуправления. Штраф поступит на счет военного следственное управление Следственного комитета РФ по Западному военному округу.



Добавим, что в 2018 году начальник аэроклуба был оштрафован за невыплату зарплату подчиненным. На 1 декабря 2017 года долг организации перед служащими составлял 463,5 тысяч рублей, но, несмотря на постановление Государственной инспекции труда в Липецкой области, выплачен не был. Тогда начальника аэроклуба оштрафовали на 20 000 рублей.